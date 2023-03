Gazzetta – ADL può sorridere: dall’estate tutto è cambiato a suo favore

Aurelio De Laurentiis può essere felice di ciò che la piazza gli ha restituito: la riconoscenza per aver dato adito ad una grande rosa.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport di stamane, infatti, l’esempio di tale dimostrazione è riscontrabile nell’intervento avuto ieri all’università di Santa Maria Capua Vetere; diversi temi trattati, a sfondo Napoli, per il patron azzurro, che è stato accolto davvero calorosamente dai tifosi azzurri presenti e dai studenti che ne attendevano l’arrivo con grande foga e trepidazione. La vittoria di ADL, insomma: dal ritiro di Dimaro in cui la contestazione fortissima lo mise quasi alle strette, trascorsa tra le mura di un hotel per programmare il grande Napoli del futuro, tutto è cambiato completamente a suo favori. Oggi il patron azzurro è l’emblema del calcio moderno, la cui linea da seguire verrà verosimilmente adottata da tutti coloro che hanno visto nel Napoli un modello societario di altissimo livello.