CdS – Il Napoli torna a lavoro, nessun rimorso solo voglia di continuare a fare bene

Il Napoli è tornato ad allenarsi dopo i due giorni di riposo che Mister Spalletti aveva concesso ai suoi ragazzi. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport la squadra è tornata a lavoro per preparare al meglio le prossime partite. Non si pensa alla sconfitta, ma solo alla voglia di fare bene e andare a conquistare gli obiettivi. Il tecnico ha indossato ie vesti di un mental coach, si analizzano gli errori, ma non ci sofferma: una serata storta può capitare.

“Il lavoro contro la delusione. Il Napoli è tornato in campo ieri al centro sportivo di Castel Volturno, dopo i due giorni di riposo concessi da Spalletti e comunque già previsti prima della partita con la Lazio. Una serata storta, quella della priaconquisma sconfitta al Maradona dopo quasi un anno: non era mai accaduto in questa stagione di perdere in casa e in genere non accadeva dal 10 aprile 2022 con la Fiorentina”. Si legge sul quotidiano.