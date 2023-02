Prima pagina – Il Mattino. Spalletti: “non è tempo di spumante pensiamo solo a vincere”

La morte di Maurizio Costanzo apre la prima pagina del Mattino, oggi in edicola. Il giornalista e conduttore, tifosissimo della Roma, aveva 84 anni. La pagina sportiva è nel taglio alto con Napoli. Sul club partenopeo il quotidiano riporta le parole di Spalletti in conferenza stampa nel prepartita della sfida di Empoli, in programma stasera alle 18: “Niente euforia, non è tempo di spumante pensiamo solo a vincere”. Il tecnico predica calma, l’obiettivo è non peccare di presunzione nonostante di fronte ci sia il modesto Empoli.