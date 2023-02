GdS – La sconfitta dello scorso anno ad Empoli segnò la fine definitiva del Napoli precedente. I dettagli

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla trasferta ad Empoli del Napoli, ricordandosi anche della debacle dello scorso anno. Secondo il quotidiano quella sconfitta per 3-2 di rimonta subita dal Napoli segnò la fine del sogno Scudetto lo scorso anno. Sul treno di ritorno fu annunciato un ritiro permanente, poi trasformato in cene per aprirsi maggiormente. Da allora sembra passata un’era geologica, poiché oggi non ci sono più problemi e la qualità del gioco della squadra azzurra è apprezzata in tutta Europa. Il Napoli di oggi è ben diverso da quello che aveva sognato lo scudetto in passato, ora può vantare una squadra capolista con l’obiettivo dello più vicinissimo. Innanzitutto da quel giorno sono cambiati alcuni giocatori e soprattutto il sistema di gioco. In quel 4-2-3-1 schierato quel giorno c’erano Insigne, Mertens, Fabian e Zanoli al posto di Di Lorenzo. Erano tutti giocatori forti ma le alternative non erano all’altezza dei titolari. Tuttavia, quel Napoli sembrava avere in testa i fantasmi del passato mentre ora la freschezza è sia fisica che mentale.