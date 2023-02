Prima pagina – Gazzetta: “Il Napoli può vincere la Champions!”

Il Napoli non è forte soltanto in Serie A. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport celebra prima il successo dell’Inter. In prima pagina c’è Lukaku, autore del gol vittoria contro il Porto all’andata degli ottavi di Champions League. Poi, c’è il commento sulla squadra di Spalletti dopo la prestazione di Francoforte: “Il Napoli incanta l’Europa, può vincere la Champions”.

Gli azzurri convincono sempre di più, in Italia e in Europa, i quotidiani nazionali che addirittura arrivano a sbilanciarsi su quel che saranno i successi futuri del club.