Prima pagina – CdS celebra le italiane: “Tre su tre in Champions!”

Buona la prima. Nella prima pagina dell’edizione odierna, il Corriere dello Sport esulta: “Battuto il Porto a San Siro (1-0): l’Italia fa tre su tre in Champions”, poi il titolo “Abbraccio Inter”.

L’andata degli ottavi di finale di Champions League sorride a Milan, Inter e Napoli. I rossoneri hanno trionfato la scorsa settimana col Tottenham, di Brahim Diaz il gol della vittoria. Successo di misura anche per l’Inter, che ieri si è vista trascinare da Lukaku come ai vecchi tempi. Infine, il Napoli ha incantato l’Europa espugnando il Deutsche Bank Park di Francoforte, 2-0 per gli azzurri.