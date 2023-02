CdS – La rinascita di Meret, dalle critiche alla titolarità della porta azzurra. I numeri attuali

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla stagione fino a questo momento di Alex Meret. Secondo il quotidiano Meret è cambiato dentro, forse anche fuori: adesso palleggia con disinvoltura, il tormento di Empoli è depositato nella cantina della memoria, e i numeri sbalorditivi del Napoli gli appartengono, testimoniano che alla soglia dei 26 anni l’enfant-prodige s’è ripreso i guanti per strofinare sul passato. Basti notare le quindici reti subite, la miglior difesa in Italia e la terza in Europa dopo Barcellona e Newcastle; nove partite archiviate senza prendere gol; e una dimensione sconosciuta, elettrizzante, una favola senza confini che adesso approda in Champions”.