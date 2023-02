Sky Sport può mandare un sospiro di sollievo ai tifosi azzurri sulle condizioni di Rrahmani, Lobotka e Zilienski. Ecco cosa ha rivelato l’emittente televisiva:

“Si tratta di semplice gestione delle energie visto che il Napoli dovrà affrontare un tour de force nel mese di febbraio. I 3 calciatori non sono in dubbio in vista del match di domenica”.