Il giornalista Luca Marchetti è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del rendimento di Osimhen. Ecco cosa ne pensa:

“Quanto vale Osimhen ora? Senza fare paragoni eccessivi, si nota che il nigeriano può valere quanto Benzema per il Real Madrid o Haaland per il City in termine di incidenza ai gol. Osimhen, a livello realizzativo, non ha nulla da invidiare a molti attaccanti, magari non a Haaland, che sta andando avanti con doppiette e triplette, ma comunque sta facendo grandi cose al Napoli. Il nigeriano fa sempre la differenza in ogni caso”.