CorrSport – Kvara vs Dybala, duello tra i due ‘Giotto’ del campionato: poesia e numeri

Napoli-Roma sarà anche (se non soprattutto) l’incontro tra i due giocatori più creativi e produttivi del campionato: Khvicha Kvaratskhelia e Paulo Dybala. Sul Corriere dello Sport di oggi c’è un lungo approfondimento sull’affascinante confronto tra Kvara e la Joya:

“I due ‘Giotto del campionato’, stasera reciteranno sullo stesso palcoscenico per il festival della creatività. Tuttavia, il risultato finale dipenderà anche dalla vena realizzativa di Osimhen e Abraham, che faranno la differenza con possesso e pressione. Ma la magia del tocco, i dribbling imprevedibili e le rifiniture inaspettate sono una prerogativa esclusiva di Dybala e Kvara, un binomio che si completa a vicenda.

Un talento superiore nel calcio moderno, come lo dimostrano i loro 7 gol e 55 tiri in porta per Kvara e 54 per Dybala. Non solo poesia ma anche numeri. Dobbiamo smettere di considerare la fantasia solo un lusso superfluo e impalpabile: quando è ben sfruttata, può rivelarsi decisiva”.