Sky – Simeone: “Abbiamo provato a recuperare, ma non ci siamo riusciti…”

Giovanni Simeone ha parlato ai microfoni di Sky Sport durante il post partita Napoli-Cremonese di Coppa Italia.

Queste le parole dell’attaccante argentino: “Sicuramente non è stata la partita che volevamo fare. Il primo tempo e i primi minuti eravamo un po’ lenti, poi abbiamo iniziato a trovare le combinazione giuste. Mi dispiace per il risultato, ce l’abbiamo messa tutta, ci abbiamo provato e riprovato però non ci siamo riusciti. Loro erano bassi e non abbiamo fatto quel tipo di gioco che siamo tutti abituati a vedere. Non vuol dire che ci siamo rilassati, è stato anche un buon lavoro degli avversari e non abbiamo trovato gli spazi giusti. Poi dopo ci hanno fatto il gol e forse ci siamo un po’ svegliati, da lì abbiamo fatto un po’ meglio ed abbiamo alzato il livello. Siamo riusciti a fare due gol nel momento così difficile, poi quando eravamo stanchi non siamo riusciti a fare il gol decisivo”.

E ancora: “Stasera c’è stata la dimostrazione che nel calcio non bisogna mai pensare alla partita prima o a quella dopo. Oggi abbiamo affrontata una squadra che per tante persone era una gara facile o tosta. Abbiamo combattuto fino alla fine contro una squadra che si è meritata il risultato. Siamo andati sul 2-2 e non abbiamo più potuto creare per metterla dentro. Abbiamo provato ma sono cose che alle volte entrano e altre no, l’importante è provarci sempre. Traversa, palo, linea, ci vuole anche un po’ di fortuna”.

Infine, parentesi sulla sua esperienza in maglia azzurra: “So di non giocare tanto, ma nella mia testa mi preparo come se dovessi giocare. Mi dispiace quando non gioco, me la godo anche a vedere una squadra giocare come contro la Juve anche se mi dispiace non esserci. La formazione a volte mi dispiace e a volte la capisco”.