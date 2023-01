L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul Napoli, in particolar modo su Khvicha Kvaratskhelia.

Il quotidiano pone l’accento sulle sue condizioni di salute, vista l’assenza in Coppa Italia contro la Cremonese per sindrome influenzale. Stando a quanto riportato, il georgiano avrà modo di riprendersi in questi giorni e allenarsi per il derby di domenica (ore 18) contro la Salernitana.

Dunque, il rientro in campo non dovrebbe essere in discussione.