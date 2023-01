“Partita sfuggita di mano”: piovono critiche sull’arbitro Ferrieri Caputi

Bocciata la conduzione arbitrale di Maria Sole Ferrieri Caputi. L’arbitro di Napoli-Cremonese ha fatto discutere per le sue decisioni, ritenute piuttosto rivedibili.

Queste le pagelle dei quotidiani:

4,5 per Il Mattino. “Totalmente in bambola”, si perde un rigore in favore del Napoli per fallo su Gaetano. Gestione morbida e permissiva, troppo insicura nei fischi e spesso lontana dall’azione.

5 per il Corriere dello Sport. Diversi falli evidenti non sanzionati (vedi la trattenuta di Sernicola su Simeone, oppure l’intervento a martello su Juan Jesus).

5,5 per La Gazzetta dello Sport e la Repubblica. Fa giocare molto, ma non estrae il cartellino per alcune giocate irregolari.