Esordio disastroso per Bereszyński: le pagelle dei quotidiani

Alla sua prima con la maglia azzurra, Bartosz Bereszyński si rende protagonista di una prestazione di basso livello. Arrivano insufficienze da parte di tutti i quotidiani.

Queste le pagelle:

5 per il Corriere dello Sport, Il Mattino e La Gazzetta dello Sport. Brutto bigliettino da visita per il polacco, non all’altezza di sostituire Giovanni Di Lorenzo. Sul gol del vanteggio Cremonese, si fa saltare facilmente da Okereke, che mette un pallone comodo per Pickel.

Male anche in occasione del 2-2. Perde Afena-Gyan e la squadra di Ballardini completa la rimonta.