CdS – Il Napoli è uno spettacolo! Abbattuta anche la Juventus per 5-1

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla partita di ieri tra Napoli e Juventus. Secondo il quotidiano la felicità è in quello spettacolo abbagliante d’uno stadio “scioccato” da quell’enorme Bellezza. 90′ minuti ricchi di fascino e con un 5-1 sulla Juventus che ora, fatalmente, sgretola qualsiasi convenzione scaramantica. Lo scudetto è l’Olimpo da conquistare, il sogno in cui tuffarsi dopo una partita perfetta, riempita da un calcio che acceca, offerta ad uno stadio in delirio e quasi incredulo dinnanzi a quell’onda travolgente che sommerge la Juventus, e la sistema a dieci punti di distacco. Il più grande spettacolo del weekend decolla immediatamente e il Napoli comincia a sfogliare la Treccani del calcio esibendo le proprie conoscenze ed realizzando un capolavoro. In quei 90′ c’è l’intensità, il palleggio, le prodezze, le genialate, fisicità, eleganza e persino qualche errorino utile per mostrarsi a tratti umano. La Juve è scioccata, vive per dieci minuti, poi si accorge che certi ritmi e quella vocazione le hanno demolito l’anima. È una serata che va oltre le più favolistiche previsioni.