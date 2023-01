Il tecnico della Sampdoria Dejan Stankovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Bartosz Bereszyński prossimo acquisto partenopeo:

“La dedica si sa a chi va. A Bereszynski ho fatto i complimenti per la partita perchè è stato determinante per la preparazione. Lui copriva due-tre ruoli e lui è stato bravo a interpretarli. Sono contento per i ragazzi. Se lo meritano dopo quello che abbiamo passato. Questa è la carta d’identità che dobbiamo avere, questa è la Samp che vogliono i tifosi”.