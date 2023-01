TyC Sports – Ounahi vicino al Napoli, le dichiarazioni del centrocampista marocchino

Un articolo del quotidiano sportivo argentino TyC Sports conferma le voci del possibile acquisto da parte del Napoli della rivelazione dell’ultimo campionato del mondo: Azzedine Ounahi. Il centrocampista dell’Angers ha lasciato alcune dichiarazioni negli ultimi giorni in cui ha sottolineato che il suo trasferimento avverrà in una squadra dal progetto ambizioso. Barcellona e Atletico Madrid avrebbero puntato gli occhi su di lui ma le reali possibili mete sarebbero Lione, Leicester e Napoli che lo acquisterebbe in questa sessione di mercato per poi lasciarlo in prestito fino alla fine della stagione ai francesi.