SKY – Le probabili formazioni di Atalanta-Napoli, i cambi di Spalletti

Dopo la poco triste sconfitta in Champions League ad Anfield, il Napoli torna a pensare al campionato. Non il bentornato più semplice, anzi, il Napoli si trova davanti a una delle trasferte più complicate della stagione. Gli azzurri scenderanno in campo al Gewiss Stadium per affrontare la sorpresa di quest’anno: l’Atalanta. Come riporta Sky Sport, Luciano Spalletti apporterà delle modifiche alla formazione per dare continuità agli ottimi risultati collezionati in campionato.

Cambi in tutti i reparti, con Mario Rui e Juan Jesus di nuovo titolari, permettendo meritato riposo a Ostigard ed Olivera. A completare il pacchetto, gli imprescindibili Kim Min-Jae e il capitano Di Lorenzo. Torna il centrocampo che ha stupito tutti all’inizio di questa stagione con Zielinski che quindi riprende il suo posto a discapito di Ndombele. Al suo fianco, come di consueto, Lobotka ed Anguissa. Il tridente offensivo scelto per fare male ai bergamaschi è spumeggiante: Lozano e Kvaratskhelia ai lati di Victor Osimhen.