ULTIM’ORA – Il Milan cade in casa del Torino! Il Napoli ora dista sei lunghezze: le ultime

E’ terminato il posticipo della domenica, il Torino si impone sui campioni d’Italia del Milan con il punteggio di 2 a 1! Gli uomini di Juric hanno fornito una solida prestazione culminata col doppio vantaggio firmato da Djidji e Miranchuk. A nulla son servite le sortite offensive dei “diavoli” nella ripresa. Messias ha riaperto il match grazie alla complicità di Milinkovic-Savic ma non è bastato alla squadra di Stefano Pioli per evitare la sconfitta.

I rossoneri scendono al terzo posto in classifica, sorpassati dall’Atalanta che ha vinto alle 12:30 in casa dell’Empoli. In attesa delle ultime due partite (Monza-Bologna e Verona-Roma), la classifica delle prime quattro è la seguente: