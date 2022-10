Nella notte magica tra Napoli e Ajax non è andato tutto per il verso giusto. Tra i tifosi delle due tifoserie ci sono state molte scintille ma anche altri soggetti sono stati presi di “mira”. Sugli spalti molti tifosi affetti da disabilità sono stati trattati in maniera disumana. Ovviamente il caso è stato oggetto di tante lamentele e sbuffamenti. Inoltre molti tifosi sulle carrozzine, nonostante fossero nel settore a loro destinato, hanno dovuto lasciare lo Stadio nell’ingiustizia più profonda. Sul web stanno girando tanti video a riguardo. A tutte le persone che sono state penalizzate va la nostra più calorosa vicinanza.