Oggi è il compleanno di Antonio Di Natale, meglio conosciuto come Totò. L’ex Udinese ha compiuto 45 anni. Con lui ci ricordiamo subito dell’Udinese, delle cavalcate in Europa e Champions League, di campionati emozionanti ed intensi sempre guidati dal capitano e dalla bandiera dei bianconeri: Totò Di Natale. Un attaccante da classe pura, raffinata e capace di fare giocate incredibili. Il suo bottino in Serie A ci fa capire il tipo di personaggio, ben 191 marchi, uno più bello dell’altro. Tanti campioni con cui ha diviso lo spogliatoio ad Udine ma lui non è mai partito, sempre difeso i colori del cuore.