Dopo Raspadori è stato chiaramente intervistato Spalletti. Questa la sua intervista:

“In alcuni momenti contro la Cremonese è stato leggermente più basso rispetto a quello a cui siamo abituati. Non lo so forse è un po’ stanchezza. Successivamente però li ho visti allenare molto bene quindi spero che anche domani giocheremo al massimo come sempre. Domani ci giochiamo tutto davanti al nostro pubblico, loro non ci lasceranno niente, noi la dobbiamo interpretare come una finale, con tanta rabbia e cattiveria, senza pensare ai calcoli. Osimhen rappresenta già un punto di forza per noi, è un calciatore top. L’infortunio di Rrahmani è una perdita importante ma nessuno poteva prevederlo, sono sicuro che ce la caveremo comunque con le carte che abbiamo. L’Europa ha dei ritmi di partite differenti, soprattutto con le squadre che abbiamo pescato. Al sorteggio tutti pensavano che avessimo trovato tanti ostacoli, abbiamo superato questi ostacoli ma vogliamo prendere quanto più possibile da questo tipo di calcio che si sta diffondendo sempre di più. All’andato con l’Ajax comunque eravamo in difficoltà fino al gol poi la bravura dei ragazzi è venuta fuori e abbiamo fatto il massimo per recuperarla. Loro ci metteranno molta cattiveria e determinazione domani e i miei ragazzi lo sanno, risponderemo allo stesso modo. Noi siamo arrivati a determinati risultati attraverso alcuni comportamenti, io non riesco a pensare negativo ma ci prepariamo a tutti i possibili inceppi con molta fiducia. Raspadori e Simeone stanno facendo molto bene, scelgo partita per partita chi deve giocare. Se Osimhen è contento della concorrenza? Io non l’ho mai visto infelice o deluso”

Queste le sue parole prima dell’importantissimo match di Champions League.