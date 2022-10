Nella conferenza stampa di Napoli–Ajax, a parlare è stato Giacomo Raspadori, sempre più risorsa preziosa degli azzurri. Di seguito le sue parole:

“Il ritorno di Osimhen è fondamentale per il gruppo perché è una mano in più, giocando ogni tre giorni sono necessarie forze fresche. Non è un problema la competizione con Victor o con Simeone, anzi è una spinta in più perché ti sprona a fare meglio e a conquistare una maglia da titolare. La fiducia di Spalletti e sentirsi importante per la squadra è stato cruciale per la mia scelta. In più c’è una squadra che mi permette di giocare nello stile che preferisco di più e cerco di fare lo stesso con loro. Questo mi ha permesso di inserirmi al meglio. Domani per noi è un’occasione per continuare il nostro percorso e dare prova del lavoro che facciamo ogni giorno. Obiettivi? Nei momenti di euforia potremmo abbassare la guardia ma vogliamo portare avanti quello che stiamo costruendo senza distrazioni. Posso dire che il nostro obiettivo è migliorare e limare i dettagli che hanno qualche difetto. Far giocare tutti è una cosa molto positiva perché ti rende partecipe del progetto e ti fa focalizzare su ogni partita da affrontare. Le mie prestazioni? Sono frutto del lavoro della squadra, insieme tutti giocano meglio, io mi sono sempre sentito attaccante, non lo sto scoprendo ora ma posso migliorare ancora. L’Ajax giocherà in modo molto forte, la partita d’andata è acqua passata purtroppo, bisogna resettare e scendere in campo con la solita fame. Disputare il ritorno in casa ci darà una grande mano visto il tifo del pubblico. Tra me e gli altri attaccanti c’è stima ed amicizia, ovviamente il mister sceglie sempre chi è in migliore condizione per il bene della squadra”

Un’intervista che smaschera un po’ la figura benevola di Jack Raspadori e anche la forte unione di gruppo.