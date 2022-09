Lozano dal ritiro del Messico: “Fisicamente sto bene, ecco perché non ho giocato”

Hirving Lozano, esterno messicano ha parlato dal ritiro della sua nazionale in una conferenza stampa, in cui ha spiegato il motivo della sua assenza. L’esterno destro ha infatti saltato il match di mercoledì in Scozia contro il Rangers e domenica è rimasto in panchina 90 minuti. il ‘Chucky’ dice di sentirsi bene e che è pronto a ritornare per dare il suo contributo. Inoltre l’ex Psv ha parlato anche di come nella sua nazionale si senta un leader e di volerlo dimostrare. Queste le sue parole: “Mi sento molto bene fisicamente, un infortunio non mi ha permessi di giocare, ma penso di stare bene ora. Nella nazionale ci sono molti leader e mi fa piacere venire considerato tra loro, ne sono grato. Anche se ci sono state tante critiche dagli allenatori del Messico l’ho sempre detto di volerlo essere e lo dimostrerò sul campo”.