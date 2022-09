Stefano Caira, agente di Francesco Totti nel suo periodo da calciatore, ha parlato del mercato del Napoli a 1 Football Club.

Ecco le sue parole alla trasmissione in onda su 1 Station Radio: “Kvaratskhelia ha incantato tutti quanti in questo inizio di stagione. Non bisogna sempre ingaggiare calciatori pubblicizzati dalla stampa, questo è un problema decennale. Doverosi, quindi i complimenti a Giuntoli per un colpo fantastico“.