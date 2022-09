Napoli, le pagelle dei quotidiani per Spalletti! Nulla da rimproverargli

Grande prestazione del Napoli sul campo dei Glasgow Rangers, la squadra azzurra ha vinto per 3-0. Di conseguenza le pagelle dei quotidiani sportivi hanno premiato Luciano Spalletti, voti molto alti per il tecnico partenopeo. Il Corriere dello Sport gli dà un 7,5. L’esame di maturità in lingue straniere dopo quello d’italiano. Il suo Napoli vola attraverso il gioco, la sfrontatezza e un carattere da veterano. Semi-esordienti a gogò, ma tanta testa e cuore. E talento. La Gazzetta dello Sport gli dà invece un 7. Primo posto in Champions con 7 gol in 2 partite e primo posto in campionato. E’ un Napoli che viaggia a velocità di crociera elevata. Sa quel che deve fare e ha la pazienza giusta. Pesca due gol dalla panchina.