CdS – Napoli spettacolo, domina anche in Europa. Un punto di forza le tante risorse disponibili

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla vittoria di ieri del Napoli sui Rangers. Secondo il quotidiano vanno fatti tanti elogi al Napoli per la vittoria di Glasgow. Il sogno era battere il Liverpool, la realtà è scoprire che il Napoli sia già andato oltre. Autorevole, lucido, attento. Con una partita di grande sostanza ha saputo rifilare tre gol ai Rangers, che nel loro fortino non perdevano in Europa da 8 partite, e si è sistemato da solo in testa al girone di Champions. Un panorama gradevole e meritato, dal quale ora Spalletti potrà gestire meglio le risorse tra campionato e coppa. È una squadra, questa, dalle potenzialità e dalle opzioni infinite”