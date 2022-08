Importanti novità di calciomercato in casa Napoli. Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà, giornalista, Keylor Navas è molto vicino agli azzurri. Psg e club partenopeo avrebbero trovato quindi un accordo per il trasferimento del portiere. Navas dovrebbe arrivare a Napoli tra venerdì e sabato per le visite di rito a Villa Stuart e dopo sarà pronto a firmare il contratto con il Napoli.