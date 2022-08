Secondo quando riporta l’esperto di mercato, Fabrizio Romano, il PSG avrebbe presentato un’offerta di 25 milioni per Fabiàn Ruiz. ADL sembrerebbe tentato dall’offerta per mezzo della volontà del calciatore di voler andar via dato che è in scadenza di contratto. Offerta a ribasso ma fondamentale per evitare un Insigne bis. Sullo sfondo potrebbe esserci un occhio di riguardo per portare Keylor Navas a Napoli.