Il giornalista Carlo Alvino, sempre vicino alle vicende di casa Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club, sulla situazione portieri: “Da stamattina le quotazioni di Keylor Navas sono in forte rialzo rispetto a Kepa. In queste settimane il Napoli ha lavorato su entrambi i fronti, addirittura si diceva che Kepa sarebbe arrivato oggi in ritiro… invece dalle indicazioni che ho il portiere del Psg è quello in vantaggio in questo momento”.