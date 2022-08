Dries Mertens, oramai ex Napoli, e Lucas Torreira, centrocampista reduce dall’esperienza di Firenze, potrebbero continuare a giocare nello stesso campionato, stavolta insieme.

Entrambi sarebbero ad un passo dai Turchi del Galatasaray, come raccontato dal portale tuttomercatoweb.com, con l’attaccante belga che avrebbe trovato l’accordo per un anno di contratto più opzione per il secondo a a 3,2 milioni più bonus.