GdS – Il Napoli non ha mai presentato l’offerta di rialzo per il rinnovo di KK!

Secondo la Gazzetta dello Sport, l’entourage di Koulibaly non avrebbe mai ricevuto l’offerta di rialzo per il rinnovo.

Queste furono le parole del direttore sportivo, Giuntoli, in una conferenza di sabato scorso:

“Andrà in scadenza, ma il presidente gli ha presentato una grande offerta. 6 milioni per netti per 5 anni, 60 milioni lordi. Inoltre, gli abbiamo proposto anche un ruolo da dirigente”.

Ecco la smentita del quotidiano nazionale: “A proposito dell’offerta dall’entourage di Koulibaly emerge che non risulta un’offerta presentata dal Napoli a quelle cifre.