Mertens a momenti potrebbe lasciare definitivamente le speranze d’azzurro. Secondo TMW, l’Olympique de Marseille, club francese, è in pole per prendere il giocatore a parametro zero. Dopo la scadenza del contratto il belga sta scegliendo la sua prossima destinazione. Mertens sarebbe quindi il primo obiettivo del nuovo allenatore Tudor per l’attacco e nelle prossime ore potrebbe arrivare la definitiva fumata bianca.