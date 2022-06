CdS – Affare Deulofeu: l’accordo c’è ma manca qualcosa, le ultime

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul Napoli, in particolar modo sull’affare Gerard Deulofeu.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, pare che tra le due parti si sia ormai trovato un accordo, sebbene debba essere ancora perfezionato. Il club azzurro ha offerto 18mln di euro per il cartellino del giocatore, con l’Udinese che ne ha chiesti alcuni in più. La distanza economica è poca; dunque la stretta di mano non dovrebbe tardare ad arrivare.

Ma non basta. Il Napoli, infatti, prima di acquistare ha bisogno di cedere. Per questo motivo, sta valutando delle possibili uscite, tra cui quella di Politano e Ounas.