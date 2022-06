GdS – Svelata la data del sorteggio del calendario

Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport è stata svelata la prima data più importante di ogni stagione, il sorteggio del calendario.

C’è sempre curiosità per questo giorno ma soprattutto per questa stagione che sarà segnata, nel bene e nel male, dalla pausa Qatar 2022. La data da cerchiare in rosso è Venerdì 24 Giugno, a partire dalle 12 (orario da confermare). Sul nostro sito potrete seguire la diretta aggiornata del calendario e al termine verranno caricate tutte le partite della prossima stagione.