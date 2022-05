LIVE MN – Napoli-Genoa 1-0, si va al’intervallo!

Allo “Stadio Diego Armando Maradona” andrà in scena la 37esima giornata di Serie A fra Napoli e Genoa. Il Genoa per cogliere quella che sarebbe una salvezza incredibile, il Napoli per consolidare il terzo posto ed onorare l’ultima partita in casa del capitano Lorenzo Insigne! Il direttore di gara sarà Fabbri.

Le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Ostigard, Bani, Criscito; Galdames, Badelj; Gudmundsson, Amiri, Portanova; Yeboah. All. Blessin

Prima della sfida fra Napoli e Genoa, Lorenzo Insigne è stato premiato dai propri compagni di squadra, in particolare da Kalidou Koulibaly, Dries Mertens, ADL e Luciano Spalletti per celebrare la sua carriera partenopea all’ultima al Maradona.

Il 24 azzurro è stato invitato ad andare da solo negli spogliatoi ed è stato accolto fra gli applausi dei propri compagni posti in fila per acclamarlo. Sui maxi schermo i gol più belli e significativi di Lorenzo Insigne. Accompagnato da ADL e Spalletti all’entrata è stato accolto dall’intero stadio. Una maglia con scritto “433 presenze che hanno arricchito la storia azzurra con generosità e passione” è stata consegnata da Dries Mertens. Kalidou Koulibaly ha regalato un quadro interattivo che scansionato porta alla visione dei best moments in maglia azzurra. ADL e Spalletti, fra i fischi di una parte dello stadio, hanno consegnato un trofeo al 24 azzurro. Il discorso di Insigne: “Con le parole non sono bravo lo sapete. Grazie ad una città che mi ha dato tutto! Abbiamo gioito, sofferto, litigato sempre insieme come un’enorme famiglia. Stare a Napoli è stata una grande esperienza. Ogni addio lascia un amaro in bocca, oggi un p’ di più. Abbiamo collezionato in 10 anni tante gioie e dolori ma ho sempre dato tutto. La grande partita senza risultato l’abbiamo giocata insieme. Grazie ai miei compagni, grazie al mister, alla società che ha reso possibile tutto questo grazie a chi ha creduto in me. Forza Napoli sempre!“.

15:04 – Si parte! Possesso Genoa

5‘ – Taglio di Gudmundsson, servito da Portanova: scavetto sul fondo ma c’era fuorigioco

12‘ – Traversa di Yeboah! Conclusione dai 20 metri che svernicia la traversa!

14‘ – Ancora Genoa, Amiri dalla stessa posizione di Yeboah, pallone a lato

17‘ – Corsa di Osimhen, sponda ad Insigne che illumina una traiettoria fantastica per Mertens: tiro murato quindi corner

18‘ – Insigne bacia il pallone e chiede sostegno dal pubblico! Battuto il corner sulla testa di Di Lorenzo che schiaccia sul fondo!

19‘ – Portanova calcia addosso ad Ospina ma c’era fallo su Di Lorenzo

20‘ – Gioco fermo, Badelj a terra: problema al flessore

23‘ – Sostituzione Genoa: Frendrup per Badelj

25‘ – Gioco fermo: cooling break

28‘ – OCCASIONE PER INSIGNE! Uno due con Mertens, tiraggiro sul fondo di niente!

30‘ – Sventagliata di Koulibaly per Insigne: controllo orientato, tocco a Mario Rui, velo di Mertens ed Osimhen che non arriva!

31‘ – ECCEZIONALE MARIO RUI! Ottima diagonale su Portanova che ,servito da Yeboah, ci mette una vita a calciare!

33′ – GOOOOOOOOL! Cross dalla destra di Di Lorenzo per Osimhen che schiaccia alla grande e porta avanti gli azzurri!

36‘ – GIOCATA MARADONIANA DI INSIGNE! Doppio sombrero e conclusione parata da Sirigu!

42‘ – Tocco di Mertens per Insigne che calcia a lato!

43‘ – Pericoloso Osimhen! Ruba palla a Sirigu ma non riesce a metterla in mezzo!

5′ minuti di recupero!

45+3′ – Mischia in area di rigore, contatto fra Osimhen e Masiello. Fabbri dice che è calcio di rigore ma Osimhen confessa di aver toccato la sfera con una mano!

45+5′ – Fischia l’arbitro, si va negli spogliatoi

Finisce il primo tempo fra Napoli e Genoa 1 a 0. Prima parte in pieno controllo rossoblù ma il gol di Osimhen ha ribaltato la partita in favore dei partenopei. Lorenzo Insigne è alla ricerca del suo ultimo gol in casa!