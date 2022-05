Sassuolo e Udinese si dividono la posta in palio nel quarto anticipo della 36esima giornata di Serie A. Al Mapei Stadium finisce 1-1 in virtù delle reti di Scamacca e Nuytinck. Partita molto movimentata, con entrambe le squadre che hanno avuto l’occasione per vincerla nel finale. Neroverdi e bianconeri sono rispettivamente 11esimi e 12esimi classifica con un distacco di 3 punti, in attesa del risultato del Bologna.