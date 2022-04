De Laurentiis: “Mi dicono sempre che io non voglio vincere lo Scudetto, ma ciò non è vero”

L’edizione odierna di La Repubblica ha riportato l’intervista di Aurelio De Laurentiis a DAZN, in merito alla possibilità di vincere lo Scudetto. Ecco quanto detto:

“Adesso la priorità è blindare il terzo posto, eppure il Napoli ha lottato per lo scudetto per 32 giornate. Il crollo nelle ultime tre partite ha cambiato prospettiva. Mi accusano sempre di non voler vincere lo scudetto, ma non è vero. Io voglio vincerlo, ma i miei capelli bianchi mi suggeriscono quanto sia difficile conquistare la lotteria dove partecipano in tanti. Quest’ anno avremmo potuto farlo. Eppure la parola d’ ordine è sempre stata la Champions, l’ho sempre detto da inizio stagione. La priorità assoluta è arrivare tra i primi quattro perché dovevo rientrare in Champions. La missione è quasi compiuta, ma il Napoli deve reagire alle ultime prestazioni”.