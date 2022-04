Gazzetta: sembra che ADL voglia offrire a Spalletti una via di fuga con le dimissioni

Oggi La Gazzetta dello Sport commenta le parole di De Laurentiis sul futuro di Luciano Spalletti, il cui contratto scade nel 2023:

“Su Spalletti dice ancora il presidente: «L’ho scelto io nel gennaio del 2021. Firmò un biennale più un’ opzione per il terzo anno a mio favore, che non voleva sottoscrivere. Se poi non gli andrà più di stare a Napoli lontano da moglie e figlia o perché non condividerà certe scelte della società, allora verrà da me ci daremo la mano e non succederà nulla». Sembra offrirgli una via di fuga con eventuali dimissioni“.