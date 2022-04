Sky – Napoli, due grandi novità dal 1′ minuto contro l’Empoli: le probabili scelte di Spalletti

Il Napoli si prepara alla trasferta di Empoli e Luciano Spalletti ha il compito di scegliere la formazione migliore per conquistare tre punti sicuri. Secondo quanto riporta Sky Sport, in porta ci sarà Ospina che torna titolare dopo l’influenza. In difesa la grande novità è Malcuit che probabilmente prenderà il posto di Zanoli a destra, con Rrahmani, Juan Jesus (che sostituisce lo squalificato Koulibaly) e Mario Rui a completare il reparto. a centrocampo l’altro cambio è Demme che sostituisce l’infortunato Lobotka e sarà coadiuvato da Anguissa e Fabian Ruiz. Davanti confermati Insigne, Osimhen e Lozano:

Napoli (4-3-3): Ospina; Malcuit, Rrhamani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Demme, F. Ruiz; Lozano, Osimhen, Insigne.