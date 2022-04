Spalletti in conferenza: “Abbiamo l’obbligo di provarci fino alla fine. Mi chiedete sempre dei cambi, vi spiego…”

Il tecnico azzurro Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio per 1-1 contro la Roma:

“Mi aspettavo qualcosa in più dai cambi, invece abbiamo cominciato le azioni buttando via la palla e ci sovrastavano fisicamente. Ci prendiamo le nostre responsabilità e se questo è il nostro livello dobbiamo accettarlo. La Roma è una delle squadre fisicamente più forti, era difficile palleggiare con loro”.

Napoli in difficoltà dopo l’uscita di Lobotka?

“Senza Lobotka abbiamo fatto fatica perché la palla girava un po’ meno. Il giocatore ha sentito un forte crampo, ma penso sia nulla di grave”.

Le ultime 5 partite saranno più semplice, ci crede ancora?

“Abbiamo l’obbligo di provarci fino alla fine, non possiamo fare calcoli. Dobbiamo provare a vincerle tutte”.

Giocatori fragili mentalmente?

“Non credo, il calcio sta andando nella direzione di premiare la fisicità. Noi possiamo avere dei problemi sotto questo aspetto…”

Dopo i cambi squadra la squadra si è abbassata troppo?

“Non siamo riusciti a palleggiare come volevamo, ma non credo sia un problema di sostituzioni. Parlare dopo è semplice, se non cambi giocatori e prendi gol mi chiedete perché non cambio, se cambio e prendo gol mi chiedete perché ho cambiato… Così è semplice…”