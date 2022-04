Pareggio amaro per il Napoli contro la Roma, al Maradona finisce 1-1. Analizziamo in dettaglio l’arbitraggio del signor Di Bello:

Minuto 7: Lozano giù in area dopo contatto con Ibanez, ci pensa il VAR ad assegnare il rigore

Il primo episodio del match è quello che porta al vantaggio azzurro. Lozano entra in area di rigore e cade dopo un contato con Ibanez. Il messicano va praticamente a frapporsi tra il difensore e il pallone, subendo la spinta da dietro. Rigore che in questo caso sarebbe dubbio, ma l’arbitro non vede il tocco irregolare sulla gamba del numero 11 azzurro che porta il VAR a cambiare la decisione assegnando il penalty. Trasforma Insigne per l’1-0.

Minuto 17 e 37: ammoniti Cristante e Koulibaly, dubbi sul secondo

Poco oltre il quarto d’ora di gioco arriva il primo cartellino della gara: se lo prende Cristante per un intervento duro su Lobotka. 20 minuti più tardi c’è un’altra ammonizione, pesante e molto dubbia per Koulibaly. Il senegalese avanza palla al piede e dopo essersela allungata la riprende in scivolata travolgendo anche Zalewski. Considerando che prenda prima il pallone e che l’intervento sul giocatore non venga commesso con la gamba tesa o in maniera pericolosa, il giallo per certi versi è eccessivo. K2 era diffidato e salterà la prossima.

Minuto 38 e 49: fallo di Lozano su Zalewski e di Zanoli su Abraham, poteva starci il giallo in entrambi i casi

Qualche istante più tardi c’è un intervento falloso di Lozano che stende Zalewski in corsa sulla fascia, punizione pericolosa per la Roma ma poteva starci anche l’ammonizione. Stessa cosa per quanto accade al minuto 49, con Zanoli che ferma una ripartenza su Abraham ma non riceve alcun provvedimento.

Minuto 52, 62, 64 e 71: ammoniti Zanoli, Lozano, Insigne e Zaniolo

Altre quattro ammonizioni nel giro di 20 minuti. Stavolta se la prende Zanoli, dopo un intervento pericoloso su Oliveira dove il terzino azzurro ha rischiato anche un cartellino di diverso colore, in quanto va a colpire (neanche troppo forte) l’avversario con i tacchetti sulla gamba. Poi tocca a Lozano, che rifila un colpo a Zalewski il quale gli aveva inveito contro accusandolo di aver simulato in area di rigore. Successivamente è la volta di Insigne, che protesta eccessivamente nei confronti dell’arbitro, e di Zaniolo, che si lamenta anche lui per un fallo dubbio fischiatogli e si prende un cartellino pesante poichè lo costringerà a saltare l’Inter.

Minuto 76: intervento di Meret su Zaniolo, la Roma chiede il penalty

Ad un quarto d’ora dal 90′ la Roma chiede un rigore. Su una verticalizzazione in area c’è il contatto tra Meret e Zaniolo, con il portiere del Napoli che prende sia il pallone (due volte) sul tentativo di conclusione, sia l’avversario. Si lamenta anche Mourinho nel post partita ma stavolta bisogna dare ragione più al direttore di gara. Espulso poi Fuzato dalla panchina per proteste.

Minuto 91: doccia fredda per il Napoli, pareggia El Shaarawy

Tutto regolare sull’azione che porta al pareggio giallorosso, segna El Shaarawy su assist di Abraham.

Di seguito le valutazioni finali di MondoNapoli:

Arbitro – Di Bello 5: Non vede il rigore su Lozano e nel complesso non mantiene un metro di giudizio regolare, alternando momenti in cui fischia molto (anzi, troppo) e momenti in cui lascia correre di più.

Guardalinee – Meli-Valeriani 6.

VAR – Di Paolo 7.