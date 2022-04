Il futuro di Dries Mertens è ancora tutto da scrivere. Nonostante i 5 milioni attuali frenino un’eventuale trattativa, il belga è disposto a ridursi l’ingaggio in modo netto. In tal caso ma rivoluzione in attacco è pronta, con un ringiovanimento radicale degli uomini. A riportarlo la Gazzetta dello sport.