Guido Angelozzi, direttore sportivo del Frosinone, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport dove ha parlato di diversi argomenti legati al mondo e all’ambiente ciociaro.

In particolare, Angelozzi ha fatto un punto sulla rosa di Fabio Grosso e ha parlato anche di Zerbin, talento del Frosinone in prestito dal Napoli, che si sta mettendo in luce. Queste le sue parole:

“Zerbin è un ragazzo di grande prospettiva, faccio i complimenti al Napoli perché si ritrova un giocatore forte”.

Fonte: Sky.