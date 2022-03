Gaetano e Zerbin, che stagione in Serie B! In estate torneranno al Napoli

Gianluca Gaetano e Alessio Zerbin, 22 e 23 anni, stanno facendo molto bene questa stagione in Serie B, rispettivamente con Cremonese e Frosinone. I due giovani sono in prestito dal Napoli e in estate ritorneranno alla base. Il club azzurro, infatti, come riporta Il Corriere dello Sport, vuole che entrambi si allenino con la prima squadra per crescere in famiglia: “Gaetano sta facendo cose di lusso alla Cremonese (28 presenze, 4 gol e anche 4 assist), ha un suo fascino e 22 anni (a maggio) bastano e avanzano per considerarlo maturo; Zerbin (23) è uno dei protagonisti del Frosinone (7 gol e 2 assist): il Napoli vorrebbe che entrambi i suoi giovanotti si allenassero a Castel Volturno, per crescere in famiglia”.