Spalletti: “Osimhen è incredibile, non molla mai. Non è stata una settimana facile ma se giochiamo con carattere come oggi possiamo dire la nostra”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato cosi ai microfoni di Dazn nel post partita:

“Osimhen non ha la capacità della distanza con gli avversari, ma ha una gamba ed una forza incredibile, tieni impegnati 4-5 avversari. Oggi abbiamo fatto una buona partita, di sacrificio e di attenzione. Abbiamo cacciato fuori il carattere che a volte ci manca, se lo metteremo sempre in campo siamo ancora in corsa per lo Scudetto.

Vlahovic o Osimhen? Dusan è un giocatore fantastico, altrimenti la Juve non lo prendeva. Ma Osimhen è un giocatore incredibile, ha capacità di aiutare i compagni e non molla mai.

E’ stata una settimana difficile, specialmente ora che abbiamo ricostruito un ambiente che sogna di vincere un qualcosa di importante, che si aspetta da tempo. Con il Milan non abbiamo fatto malissimo, c’è stato un pizzico di sfortuna, noi poi siamo crollati. Viviamo in un ambiente dove c’è un amore senza confine per questa maglia, che ci arriva sempre e comunque.

Tudor sta facendo un ottimo lavoro qui, non è facile giocatore contro loro, sono una grande realtà. I miei oggi si sono guadagnati la pagnotta perchè abbiamo sofferto molto. Anguissa l’abbiamo avuto pochissimo, per infortuni e la Coppa d’Africa, per via dei fusi orari e altri aspetti. Lobotka sa fare tutte le fasi e Zielinski non ha giocato solo una partita. L’importante è che si alleni bene ma non succede nulla se non gioca una partita, non mi piacciono questi giochini.”