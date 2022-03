TOP&FLOP – Spalletti ottiene la risposta dai suoi ragazzi. Vittoria pesante a Verona.

Una vittoria che il Napoli ha cercato sin dai primi minuti. Spalletti con il 4-3-3 sorprende il Verona che non si rende mai pericoloso anche per la prestazione di livello sia della difesa che del centrocampo. La firma di questa vittoria è del migliore in campo. Ecco chi sono i TOP&FLOP secondo la redazione di questo Verona-Napoli.

TOP Osimehn – Seconda doppietta in campionato ma sicuramente la più importante del centravanti nigeriano. Di testa e di destro. Repertorio completo. Una gara di lotta e di tecnica. Finalmente non si trova da solo in mezzo all’attacco e viene appoggiato molto bene sia da Politano, autore del primo assist, sia da Lozano. Riesce sempre a tenere in apprensione la retroguardia scaligera. Trova il secondo gol grazie all’assist dell’altro migliore della serata, Di Lorenzo. Peccato avere sempre questo ragazzo a mezzo servizio in stagione. con qualche gara in più tra Novembre e dicembre forse oggi il Napoli avrebbe qualche punto in più

Flop Lozano – Forse il meno brillante della zona avanzata. A sinistra a volte non si trova molto bene, meglio quando gioca a destra o si lancia in zona centrale. Nel primo tempo cerca la profondità ma pecca di incomprensione con i compagni. Ci mette il massimo ma si vede che sta recuperando la forma. Può essere importante ritrovarlo in questo finale di stagione. Spalletti fa bene a farlo giocare per dargli fiducia. Sappiamo le sue qualità e siamo certi che sarà importante il suo contributo da qui a fine stagione.