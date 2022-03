RILEGGI LIVE – Spalletti: “La partita col Verona dirà dove potremo arrivare! Per domani ho un unico dubbio di formazione…”

Luciano Spalletti presenterà a breve in conferenza la sfida contro il Verona prevista per domani allo stadio Marcantonio Bentegodi, dove gli azzurri cercheranno di riscattare la brutta sconfitta subita col Milan che ha temporaneamente allontanato gli azzurri dalla testa della classifica. Come di consueto, MondoNapoli.it vi accompagnerà con la diretta testuale della conferenza, per non perdere nemmeno una delle dichiarazioni del tecnico toscano dalla dalla sala conferenze del centro tecnico di Castel Volturno.

14.30 – Comincia la conferenza stampa di Spalletti, con il tecnico che parla subito della settimana che ha fatto segutito alla sconfitta col Milan: “Il tempo delle parole è finito, alla fine del campionato vedremo a cosa sono servite, ma domani sarà tutto molto più semplice nel senso che sarà una partita ‘onesta’ perché saremo li con le nostre responsabilità e il nostro talento. La sfida col Verona vale molto, il risultato di questa partita ci dirà dove saranno rivolti i nostri pensieri da qui alla fine… Una sconfitta potrebbe essere fatale”.

La partita col Milan ha tolto certezze dal punto di vista tattico? “La partita di domenica l’ho rivista tante volte, trovo che il Milan lotterà per lo scudetto fino alla fine. E’ venuta a giocare a Napoli cercando di non farci giocare, non ci ha tolto nessuna sicurezza. Contro di loro abbiamo fatto tante cose buone sopratuttto all’inizio ma il goal subito ci ha un po’ condizionato. La reazione non è stata di quelle migliori che potevamo avere. Quel tipo di goal lo abbiamo subito tante volte in stagione, non siamo stati bravi a presidiare il limite dell’area sulle palle respinte, sembriamo meno interessati alle palle ‘sporche’ della partita e siamo sempre più orientati a usare la nostra qualità piuttosto che il veleno calcistico. Domani col Verona servirà anche questo veleno, loro hanno qualità di gioco e sono ben allenati da Tudor, dobbiamo dimostrare di saperci battere anche con le armi che non sono nelle nostre corde”.

Alcuni giocatori non al meglio, domani vedremo in campo delle scelte diverse per dare un segnale alla squadra, come ad esempio schierare Osimhen e Mertens insieme? “Prendiamo in considerazione tutto, anche perché adesso abbiamo recuperato diversi giocatori ed è più facile fare certe scelte. Purtroppo Meret si è infortunato ieri e siamo ancora in credito con la sfortuna, ma comunque abbiamo molti elementi in più che ci permetteranno di fare delle scelte diverse. Di solito alla fine della settimana ho sempre la formazione ben chiara in mente, ma stavolta ho un dubbio che mi porterò dietro fino a domani. Più di un dubbio? No è uno solo, altrimenti stanotte dormo male (ride, ndr)… Sul modulo non ho alcun dubbio, continueremo sulla nostra strada, poi a fine stagione visto che voi giornalisti qui a Napoli mi avete trattato bene fino ad ora magari potremo riparlare anche di come metto i miei uomini in campo e di tattica”.

14.43 – Il palleggio di Lobotka e un Napoli in campo più corto sono compatibili? “Se ci aggrediscono dal mio punto di vista è anche meglio giocare in spazi angusti con gli avversari che ci pressano, è una difficoltà per la squadra però ti lascia degli spazi in avanti che possono essere sfruttati. Se si gioca in questo modo bisogna essere più verticali, se non hai compagni di squadra che ti permettono di giocare corto bisogna trovare qualche uomo più avanti e verticalizzare. Invece se ci lasciano la superiorità numerica in mezzo al campo è chiaro che bisogna giocare la palla e fare palleggio, dipende tutto dalla lettura dell’avversario”.

A Firenze il Verona ha sofferto le fasce, può essere questa una chiave della partita contro di loro? “Il Verona a Firenze ha meritato il punto che ha fatto, la chiave per domani può essere rappresentata da tanti fattori, ma per primo bisogna esibire la nostra qualità di calcio. Stavolta dobbiamo anche giocare un po’ più ‘sporco’ e capire i momenti della partita in cui bisogna essere bravi a cogliere gli spazi che lasceranno. Il Verona è una di quelle squadre che ti aspetta al varco che prova a colpirti, e inevitabilmente lascerà degli spazi…“.

14.52 – Cosa succede al Napoli nelle partite con le big, è una questione psicologica? “Non siamo adatti a vivere di rimpianti, quella partita col Milan li ne ha creati, abbiamo pagato in un’azione la concessione di un’opportunità che non dovevamo concedere. Abbiamo preso troppi goal quest’anno nelle mischie, in quelle occasioni l’area è piena di uomini e dobbiamo avere tutti la mentalità dei difensori, poi magari sono più bravi gli altri a colpirci ma dobbiamo stare più attenti”.

Per quanto riguarda la manovra offensiva, sembra che nell’ultimo periodo sia mancata un po’ di fluidità in avanti… “A questa domanda non so rispondere, ormai il calcio è un po’ questo, ci sono momenti della partita in cui si è in 10 sotto la linea della palla e momenti in cui si è tutti in avanti. Bisogna saper leggere bene il momento della partita, noi nell’attacco allo spazio in qualche situazione pecchiamo, però è una cosa su cui i ragazzi stanno lavorando da tempo”.

14.57 – Termina qui la conferenza stampa di Spalletti.