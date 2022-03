L’ex bomber azzurro Carnevale: “Domani si fronteggiano attaccanti molto forti, il Napoli ha qualcosa in più in un reparto”

L’ex bomber del Napoli Andrea Carnevale, uno che certe sfide le conosce bene, ha presentato il big match tra Napoli e Milan attraverso le colonne de Il Mattino, dal quale è stato intervistato:

“Domani si fronteggiano due attacchi molto forti, Osimhen sta diventando un vero leader, per il Napoli è una certezza ormai… Quando parte in velocità sembra Bolt ma è molto forte anche in area di rigore e lo sta dimostrando nei goal di testa grazie al suo tempismo. Con i cross di Politano e Insigne potrebbe essere un’arma in più per il napoli. Sarà importante anche il lavoro delle difese domani, credo che con Koulibaly e Rrahmani il Napoli abbia qualcosa in più, ma anche Tomori al Milan mi piace molto”.