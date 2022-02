Tuttosport – Prossime cinque gare decisive per capire le ambizioni del Napoli

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulla arco di stagione che attende il Napoli nei prossimi giorni. Secondo il quotidiano l’attendono cinque partite da giocarsi in soli 17 giorni per un ciclo terribile. Ci saranno due volte il Barcellona, due volte in trasferta contro Cagliari e Lazio, poi il faccia a faccia con il Milan al Maradona. Il destino del Napoli si consumerà in questo scorcio di stagione che racconterà a cosa potrà aspirare la squadra di Spalletti , allo scudetto, al piazzamento Champions e al prosieguo nell’Europa di classe B. leri per gli azzurri c’è stata una domenica di riposo, ripensando a freddo tutto quanto accaduto nel big match contro la capolista e con quell’1-1 finale che ha lasciato l’amaro in bocca a tutti i tifosi.